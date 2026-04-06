Андрей Базанов рассказал о задачах союза художников

В союз художников приняли более 130 молодых авторов в 2026 г

Председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников Андрей Базанов подвел итоги Дня художника, рассказал о международных проектах и планах по сохранению монументального наследия, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В первое воскресенье апреля в залах на Большой Морской, 38, прошел День художника. Центральным событием стала выставка «Весна-2026. Графический сезон» в формате «нон-концепт», объединившая графиков, фотографов, скульпторов и керамистов. Вход и мастер-классы были бесплатными.

По словам Базанова, главная задача в 2026 году — сохранить профессиональный уровень и поддержать молодежь. В начале года союз принял более 130 молодых художников — выпускников профильных вузов и училищ Петербурга.

На первом этаже здания работает выставка «Драгоценная Пасха» с украшениями и подарками. Экспозиция проходит на Большой Морской улице, где располагались мастерские Карла Фаберже.

Союз развивает сотрудничество с Китаем. При поддержке Генконсульства КНР прошла выставка «Искусство без границ. Визуальное наследие „Шань хайцзин“». Сейчас обсуждается проведение ответной экспозиции в одном из городов Китая.

Члены секции монументального искусства проводят инвентаризацию советских мозаик и рельефов. Материалы планируется передать в Смольный.

До сентября союз намерен обследовать фасад здания для последующей консервации и ищет спонсоров на реставрацию. Готовится и соглашение о сотрудничестве с Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена.

