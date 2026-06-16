В Кашире завершают строительство очистных сооружений

сегодня в 15:30

Строительство новых очистных сооружений мощностью 20 тыс. кубометров в сутки завершается в деревне Терново-1 городского округа Кашира. Комплекс рассчитан на 52 тыс. жителей Каширы, микрорайона Ожерелье, поселков Новоселки и Зендиково, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Очистные сооружения предназначены для приема хозяйственно-бытовых стоков. Также комплекс сможет принимать стоки от ассенизационных машин с территорий с децентрализованной системой канализации. Мощность объекта составит 20 тыс. кубометров в сутки.

На строительство направлено 2,87 млрд рублей. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». По данным правительства региона, в 2026–2028 годах планируется модернизировать около 80 очистных сооружений.

Строительная готовность объекта достигла 82%. Сейчас специалисты монтируют инженерные системы и сети, а также проводят благоустройство прилегающей территории. Инспекторы Главгосстройнадзора провели профилактический визит, оценили ход работ и выдали рекомендации перед итоговой проверкой. Завершить строительство планируется в сентябре 2026 года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.