В Клину с начала лета проверили 38 сельхозучастков

Муниципальный контроль в городском округе Клин с начала лета обследовал 38 земельных участков сельхозназначения и выявил 23 неиспользуемых надела. Материалы по ним направят в суд для дальнейшего изъятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный контроль продолжает выявлять нарушения земельного законодательства в Клину. Одним из самых распространенных остается использование участков не по целевому назначению.

Если земля используется с нарушениями более трех лет с момента их фиксации, может быть начата процедура изъятия. Это касается случаев, когда собственники не обрабатывают участки, в том числе не борются с борщевиком, либо размещают на дачных землях шиномонтаж или торговые объекты.

Для недавно приобретенных участков требования строже. Если новый владелец не использует землю по назначению, изъятие возможно уже через год. С начала лета специалисты обследовали 38 сельхозучастков, из которых 23 фактически не используются. Все они подлежат изъятию после судебных разбирательств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.