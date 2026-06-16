В Подмосковье 57 тысяч девятиклассников написали ОГЭ

Более 57 тысяч выпускников девятых классов 16 июня написали ОГЭ по семи предметам в Подмосковье. Экзамены прошли на 506 площадках, за процедурой следили свыше 1000 общественных наблюдателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен по географии сдавали 11 594 школьника. Работа включала 30 заданий, на ее выполнение отводилось 150 минут. Участникам разрешили пользоваться географическими атласами для 7–9 классов, линейкой и непрограммируемым калькулятором.

Информатику (КОГЭ) выбрали 12 431 человек. Экзамен состоял из 16 заданий и делился на теоретическую и практическую части с выполнением заданий за компьютером. На работу также давалось 150 минут. Биологию писали 7 172 выпускника, им предстояло выполнить 26 заданий с кратким и развернутым ответами за 150 минут.

Литературу сдавали 2 216 человек. Экзамен состоял из двух частей: первая включала два комплекса заданий (1–4), вторая — пять заданий (5.1–5.5). На выполнение отводилось 235 минут. Химию выбрали 2 920 школьников, работа содержала 23 задания и выполнялась за 180 минут с использованием периодической системы Менделеева, таблицы растворимости, электрохимического ряда напряжений металлов, линейки и непрограммируемого калькулятора. Физику сдавали 4 482 выпускника, им нужно было выполнить 22 задания за 180 минут.

Результаты станут известны не позднее 30 июня. Для участников, пропустивших экзамены по уважительной причине, предусмотрены резервные дни — 3 и 6 июля. Следующие экзамены основного периода ОГЭ пройдут 19 июня: девятиклассники сдадут обществознание, географию, информатику, биологию, историю, химию и физику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.