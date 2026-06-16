В Подмосковье промывают теплообменники на котельных перед зимой

Плановая подготовка теплосетей к осенне-зимнему периоду продолжается в Подмосковье: на котельных промывают пластинчатые теплообменники для повышения надежности теплоснабжения. Работы уже идут на сотнях источников тепла и завершатся до 31 августа, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Московской области проводят регламентные работы на объектах теплоснабжения. Один из ключевых этапов — химическая промывка пластинчатых теплообменников без разборки оборудования. Со временем в них накапливаются накипь, коррозия, минеральные и биологические отложения, что снижает производительность и увеличивает расход энергии.

После промывки специалисты нейтрализуют кислоту, вступившую в реакцию с железистыми, фосфатными и другими отложениями, затем выполняют финальную очистку чистой водой. Качество работ подтверждают лабораторные анализы. Также проверяют сальники и сопутствующее оборудование.

«Ежегодная процедура удаляет весь тот налет — как в чайнике накипь — все, что мешает передать тепло от теплоносителя к нагреваемой жидкости. Промывка абсолютно безопасна: перед подачей ресурса потребителям мы проводим двойную нейтрализацию, все тщательно проверяем и только после этого запускаем систему. Так жители получают горячую воду гарантированного качества», — пояснил руководитель бригады промывки АО «Теплосеть» Королева Алексей Гольцов.

«В Подмосковье 2776 котельных, и до 31 августа они все пройдут тщательную проверку. Профилактические работы сейчас ведутся на 402 источниках тепла, на 431 они уже завершены. Это напрямую влияет на надежность теплоснабжения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.