В Подмосковье 12 июня стало самым аварийным днем выходных

В Подмосковье с 12 по 14 июня произошло 33 ДТП, в которых погибли 10 человек и 53 получили травмы. Самым аварийным днем стало 12 июня, сообщили в ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 12 по 14 июня на дорогах региона зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли 10 человек, еще 53 получили травмы различной степени тяжести. Более 80% ДТП — 27 случаев — произошли в дневное время.

По сравнению с предыдущими выходными тяжесть последствий выросла. С 5 по 7 июня в 36 ДТП погибли 4 человека и 36 были ранены.

«Самым аварийным днем этих выходных стало 12 июня — в 15 дорожных авариях 4 человека погибли, а 12 человек были травмированы. В прошлом году в этот день зафиксировано 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 — ранены», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чаще всего происходили столкновения — за три дня их было 17. Резонансная авария случилась 13 июня в Одинцовском округе: КАМАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате погибли 2 человека, 24 получили травмы.

Также зарегистрированы 4 наезда на препятствие, 4 наезда на пешеходов на переходе, 2 — вне перехода, 2 съезда с дороги, 2 наезда на стоящие транспортные средства, 1 наезд на велосипедиста и 1 — на электросамокатчика. Частным самокатом управлял 14-летний подросток.

С участием мототранспорта произошло 4 ДТП, с квадроциклами — 2. Для сравнения, в предыдущие выходные таких аварий было 16.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.