Американский вокалист Гросс исполнил в Минске джазовую классику Луи Армстронга

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Американский вокалист и трубач Винсент Гросс представил в Минске программу «Луи Армстронг. Лучшее» вместе с квартетом Арка Овруцкого, сообщает «Царьград» .

Концерт прошел 11 октября. Музыканты исполнили Autumn Leaves, What a Wonderful World, Hello Dolly, I Cover The Waterfront, Autumn in New York, When You’re Smiling, Cheek to Cheek, The Nearness of You, St. James Infirmary, You Don’t Know What It Means to Miss New Orleans и другие известные произведения.

Винсент Гросс родом из Балтимора. Он работает в жанрах джаза, госпела, блюза, соула и фанка, сочетая вокальную импровизацию с инструментальными соло.

Музыкант окончил Консерваторию Пибоди Университета Джонса Хопкинса и участвовал в проектах, номинированных на премию Grammy. В 2020 году он выпустил сольный альбом My Funny Valentine.

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