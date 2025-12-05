Американский рэпер Xzibit помог паре узнать пол ребенка на концерте в Петербурге

Во время концерта американского рэпера Xzibit в Санкт-Петербурге произошло трогательное событие: прямо на сцене пара узнала, кто у них родится, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Будущие родители принесли с собой плакат с англоязычной просьбой к артисту объявить пол их будущего ребенка. Музыкант обратил на них внимание и, сделав перерыв между песнями, поднял плакат на сцену. К полотну был приклеен конверт, содержащий информацию о поле малыша.

Создав небольшую паузу для интриги, Xzibit объявил, что у пары родится сын, и поздравил будущих родителей с этим радостным событием.

Ранее рэпер и телеведущий Xzibit был замечен в Петербурге, когда покидал поезд «Сапсан», накинув капюшон.

