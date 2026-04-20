Алла Пугачева внесла более 100 млн рублей на счета банков РФ после начала СВО

Певица Алла Пугачева положила на счета в банках РФ 119 млн рублей с начала спецоперации. Артистка сейчас проживает на Кипре, сообщает SHOT .

77-летняя певица положила деньги на накопительные счета в российских банках и получает проценты. Суммарно за время спецоперации она внесла 119 млн рублей.

На процентах Пугачева заработала 11,5 млн. В РФ звезде продолжают платить отчисления за песни. Их могут включать на радио и телевидении.

Певице платят пенсию и дополнительные отчисления за звание народной артистки Советского Союза.

Ранее в интернете появилось фото Аллы Пугачевой с детьми и близкими со дня рождения, который был 15 апреля. Дочь Примадонны, певица Кристина Орбакайте приехала на мероприятие с супругом, предпринимателем Михаилом Земцовым.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.