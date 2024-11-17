Алибасов не общался с покойным Левкиным последние 10 лет из-за обиды
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Продюсер Бари Алибасов и ныне покойный певец Владимир Левкин сильно поссорились после ухода исполнителя из группы «На-На», а последние 10 лет вообще не общались, так как Алибасов не мог его простить, пишет Mash.
Алибасов узнал, что Левкин скончался, от своей новой жены-медсестры Елены Калининой, которой позвонила Марина Левкина — супруга покойного экс-участника «На-На».
Продюсер сообщил журналистам, что в последний раз общался с бывшим подопечным 10 лет назад. Тогда Левкин и Алибасов сильно поссорились, после чего так и не смогли наладить общение.
По мнению Алибасова, Левкин был талантливым музыкантом с неординарной внешностью, который собирал толпы поклонниц.
Левкин скончался в больнице от последствий рака лимфатической системы, с которым боролся последние 20 лет. Два дня назад он попал в больницу, но врачи ничего не смогли сделать. 17 ноября певец ушел из жизни, ему было 57 лет.