Алибасов не общался с покойным Левкиным последние 10 лет из-за обиды

Продюсер Алибасов так и не простил Левкина за уход из его группы «На-На»

Продюсер Бари Алибасов и ныне покойный певец Владимир Левкин сильно поссорились после ухода исполнителя из группы «На-На», а последние 10 лет вообще не общались, так как Алибасов не мог его простить, пишет Mash .

Алибасов узнал, что Левкин скончался, от своей новой жены-медсестры Елены Калининой, которой позвонила Марина Левкина — супруга покойного экс-участника «На-На».

Продюсер сообщил журналистам, что в последний раз общался с бывшим подопечным 10 лет назад. Тогда Левкин и Алибасов сильно поссорились, после чего так и не смогли наладить общение.

По мнению Алибасова, Левкин был талантливым музыкантом с неординарной внешностью, который собирал толпы поклонниц.

Левкин скончался в больнице от последствий рака лимфатической системы, с которым боролся последние 20 лет. Два дня назад он попал в больницу, но врачи ничего не смогли сделать. 17 ноября певец ушел из жизни, ему было 57 лет.