Алена Апина заработает 740 тысяч рублей на концерте 9 мая

Певица Алена Апина даст платный концерт 9 мая в московском баре. При полной посадке организаторы смогут выручить около 740 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

На сайте заведения указано, что экс-солистка группы «Комбинация» выступит в День Победы с «сольным VIP-концертом». Стоимость билетов начинается от 6,5 тысячи рублей. Места у сцены обойдутся зрителям в 10 тысяч рублей.

Ряд российских артистов ранее заявляли, что отказываются от платных выступлений 9 мая. Певица Виктория Цыганова критиковала коллег, которые берут гонорары в День Победы, и называла такую позицию недопустимой.

Депутат Госдумы Нина Останина также высказывалась за проведение бесплатных концертов в эту дату, отмечая, что любовь к стране не должна измеряться гонорарами.

Алена Апина получила известность в конце 1980-х годов в составе группы «Комбинация», где исполняла хиты «Russian Girls», «American Boy» и «Бухгалтер». В 1991 году артистка начала сольную карьеру под руководством продюсера Александра Иратова. Ранее суд Москвы заслушал свидетелей по делу о правах на тексты песен коллектива.

