Александр Ревва рассказал в Кремле о любви и роли секса

Певец и актер Александр Ревва после концерта ко Дню святого Валентина в Кремле заявил, что любовь нужно постоянно поддерживать, а интим играет важную роль в отношениях, сообщает сайт MK.Ru .

После выступления в Кремле Александр Ревва пообщался с журналистами и назвал любовь главным чувством на планете. Артист более 20 лет женат на Анжелике и считает свой брак примером крепких отношений.

«У нас была любовь с первого взгляда. Любовь — это чувство, которое нужно аккумулировать. Эта энергия может угаснуть», — сказал артист.

По словам Реввы, супругам важно проводить время вдвоем, иногда уезжать без детей и «ухаживать» за чувствами.

«Я желаю всем влюбляться в одного и того же человека каждый день много-много лет», — отметил он.

Ревва также затронул тему интимной жизни.

«Мы все родились под одеялом с выключенным светом под программу „Время“. Конечно, это нельзя было назвать сексом», — признался артист.

Он подчеркнул, что страсть является важной частью отношений. По его мнению, если она исчезает, любовь может стать неполноценной, хотя в жизни возможны разные ситуации.

