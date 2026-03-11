Акция «Весна» в ДК Подмосковья собрала 35 тыс жителей

Областная акция «Весна в ДК Подмосковья» прошла с 5 по 8 марта в 37 округах региона и объединила более 35 тысяч человек. В домах культуры состоялось свыше 1 500 мероприятий к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В акции приняли участие учреждения культуры из 37 муниципальных и городских округов Московской области. За четыре дня в домах культуры региона провели более 1500 мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Программы охватили разные форматы — от праздничных концертов до творческих встреч и тематических площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.