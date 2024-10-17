Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь врачей

87-летней актрисе стало плохо. Докторам она пожаловалась на слабость и одышку. Ей оказали первую помощь.

У артистки случился приступ фибрилляции предсердий. Подобный диагноз ей также ставили в мае 2024 года. Именно тогда у нее появились проблемы с сердечным ритмом из-за Covid-19.

Немоляева отметила, что уже чувствует себя хорошо. также она планирует 19 октября у выступить в спектакле «Плоды просвещения» в театре им. Маяковского.

Светлана Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, служит в Московском академическом театре имени Маяковского. Снималась в фильмах «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Ослиная шкура» и многих других.