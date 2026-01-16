Актриса Наталья Кутасова рассказала о творческом пути и роли театра в жизни

Кутасова отметила, что для нее актерская профессия — постоянное открытие и путь к познанию собственной индивидуальности. Она не подводит итогов к юбилею, а считает его поводом для радости и общения с близкими. По словам актрисы, важно находить в себе уникальность и развивать ее на протяжении всей жизни.

Вспоминая начало творческого пути, Кутасова рассказала, что любовь к сцене пришла из детства, когда она рано начала выступать, играть на музыкальных инструментах и читать стихи. Особое влияние на выбор профессии оказали поддержка семьи и совет педагога, который рекомендовал ей поступать в театральное училище.

Актриса поделилась воспоминаниями о работе с выдающимися артистами и режиссерами, отметив, что театр всегда окружал ее талантливыми людьми. Она призналась, что каждая роль важна, а особенно дороги образы, в которых удалось раскрыть новые грани таланта.

Кутасова подчеркнула, что театр помогает сохранять искренность и свет даже в непростом мире. Она отметила важность взаимодействия со зрителем и призналась, что поддержка публики придает силы и вдохновляет на новые работы. Актриса также рассказала о совместном спектакле с мужем Сергеем Паршиным, который стал для нее особенным опытом.

