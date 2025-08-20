Актриса Горбачева рассказала, как взрослеет и черпает силы в путешествиях

Актриса театра и кино Ирина Горбачева на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге рассказала, как черпает силы через общение с людьми, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметила Горбачева, путешествия всегда заряжают, особенно в разные природные места. Она привела в пример свою недавнюю поездку на Курильские острова, где она находилась десять дней в экспедиции без связи. Там ей приходилось непросто: по восемь километров в гору и обратно.

Однако в конце такого путешествия она осознала, что в процессе получает именно те эмоции, общение и испытания, которые дают возможность развиваться. Горбачева почувствовала себя даже чуть взрослее после путешествия, как будто перешла какой-то внутренний рубеж и что-то внутри нее изменилось.

«Какое-то испытание я прошла, но такое не „хардкорное“. Поэтому силы очень много», — заключила актриса.