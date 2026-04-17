Актер Цыпин рассказал, почему театр для него важнее кино

Заслуженный артист России Артем Цыпин признался, что в театре чувствует себя увереннее, чем в кино, и рассказал о своем пути в профессию, режиссерском опыте и любимых спектаклях, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Цыпин поступил в ЛГИТМиК после трех лет учебы на факультете иностранных языков Герценовского университета. Решиться помогло желание стать артистом, которое появилось еще в старших классах. Его наставниками стали Лев Додин и Валерий Галендеев. Актер вспоминает и работу в студенческом театре «Резонанс» в Кировограде, где сделал первые шаги на сцене.

В Театре на Васильевском Цыпин служит много лет. Помимо актерской работы, он поставил спектакли «Антон и шоу-бизнес» и «Последний троллейбус», который идет уже десять лет. По словам артиста, режиссура требует большей жесткости, чем ему свойственно.

«В театре я чувствую себя как рыба в воде», — сказал Цыпин.

Кино он называет «волшебством», но признается, что на съемочной площадке ощущает себя гостем. Среди любимых фильмов — «Пролетая над гнездом кукушки» и «Кабаре». Из недавних впечатлений — «Франкенштейн» и «Марти Великолепный».

Актер отмечает, что современный театр все чаще тяготеет к традиции, хотя сам он ценит эксперимент. Вдохновение ему приносят путешествия, хоровая музыка, выставки и общение с близкими.

