Актер Тарабукин чуть не попал в массовую аварию в Петербурге в среду

Актер Михаил Тарабукин, известный по роли Феди в сериале «Кухня», едва не пострадал в жуткой аварии, которая произошла в среду на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает «112» .

Михаил оказался очевидцем ДТП, но был близок к тому, чтобы стать пострадавшим. По словам актера, он увидел, как автомобиль Audi проехал на красный сигнал светофора и врезался в несколько других машин, после чего перевернулся.

Тарабукин отметил, что после ДТП виновник снял номера с машины — они оказались на магнитах. Сам актер признался, что его чудом не зацепило. Помогло то, что он держал дистанцию.

Авария с восемью авто на Невском проспекте произошла примерно в 14:05. Одна женщина получила травмы.

