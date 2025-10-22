Жуткое ДТП с восемью авто произошло в центре Санкт-Петербурга

Жуткое дорожно-транспортное происшествие с восемью автомобилями случилось на Невском проспекте в Санкт-Петербурге примерно в 14:05. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта. Травмирована одна женщина.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя Audi. Он, предположительно, хотел проехать перекресток на красный свет.

На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ. На опубликованной записи автомобили начали движение. Затем в них въехало Audi и завалилось на бок. Прохожие начали подбегать к автомобилю, чтобы помочь людям выбраться из него.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.