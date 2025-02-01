Актер сериала «Убойная сила» Семеновский умер от остановки сердца

В Санкт-Петербурге скончался выдающийся деятель театрального искусства, актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский, об этом сообщает пресс-служба Александринского театра на официальном сайте .

«Сегодня (1 февраля — ред.) на 82-м году жизни скончался артист Виктор Борисович Семеновский (19 октября 1943 года — 1 февраля 2025 года). В труппу Александринского театра (тогда — Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина) Виктор Семеновский был принят в 1969 году», — говорится в сообщении театра.

Талантливый артист, начавший свою карьеру в Александринке в 1969 году, оставил яркий след в истории театра. За годы служения искусству он воплотил на сцене свыше семидесяти разнохарактерных персонажей. Среди его работ — образ Поэта в постановке «Справедливость — мое ремесло» и роль Кузьмы Балясникова в «Сказках старого Арбата». Последним значительным выступлением артиста стало исполнение роли Анаксагора в спектакле «Демагог».

В творческом багаже актера можно найти множество ярких киноработ. Среди наиболее заметных картин с участием Семеновского — драма «Духов день», многосерийный фильм «Жизнь Клима Самгина», приключенческая лента «Пятеро с неба» и сериал «Убойная сила». Он сыграл роль Жоры в четвертом сезоне.

По данным SHOT, причиной смерти Семеновского стала остановка сердца. Информация о том, где и когда состоятся его похороны, появится позднее.

Ранее сообщалось, что умер актер из «Бумера» Анатолий Зобнин, который за всю свою карьеру снялся лишь в этом фильме.