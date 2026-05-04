Актер сериала «Бандитский Петербург» Валерий Филонов умер во время операции

Российский актер театра и кино, театральный режиссер Валерий Филонов скончался на 87-м году жизни. Артист длительное время боролся с болезнью, сообщил актер Леонид Максимов.

Сердце Валерия Вальтеровича остановилось накануне во время операции.

«Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова. Мой крестный „театральный папа“. С него у меня когда-то все началось…», — написал Максимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Валерий Филонов родился 27 февраля 1940 года. Вырос в Ленинграде. Дебютировал в кино в 1973 году ролью рабочего в фильме «Цемент». Актер получил известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как «Мой друг Иван Лапшин», «Дожить до рассвета», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург» и др.

