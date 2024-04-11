Актер Назаров затосковал по Москве, живя на Лазурном берегу

Российский актер Дмитрий Назаров заявил, что он скучает по Москве и является коренным москвичом. Тем не менее, по словам артиста, ему нравится и на Лазурном берегу Франции, где он сейчас проживает, сообщает «Царьград» .

Назаров живет в Каннах вместе с супругой. По его словам, курортный город ему тоже по душе и он любит его атмосферу — «справа горы, слева море, сверху солнце, синее небо».

«Я люблю Москву. Даже несколько скучаю по каким-то уголкам. Я коренной москвич, люблю свой город и очень люблю Канны, где мы сейчас живем», — заявил звезда сериала «Кухня».

Ранее СМИ сообщали, что после отъезда из России Дмитрий Назаров пытался давать спектакли в Латвии, однако выступления российского артиста не вызвали зрительского ажиотажа. В соцсетях уехавший актер нередко публикует стихи собственного сочинения, в которых критикует Россию.