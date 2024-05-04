Подозреваемый в поджоге будки с собакой в Ессентуках признался в преступлении

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Житель Ессентуков признался в поджоге будки с собакой

Житель Ессентуков признался в поджоге будки с собакой, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными», — сказано в сообщении.

Местные медиа ранее сообщили о том, что мужчина поджег будку, в которой находилось животное.

Подозреваемый дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде, уточнила Волк.