Трамп разработал секретный план завершения конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп разработал план мирного завершения конфликта на Украине, который не будет публиковать до выборов, пишет RT со ссылкой на газету Telegraph.

«План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда потеряет все рычаги воздействия», — говорится в публикации.

Бывший глава Белого дома сделает этот план одним из важных пунктов своей предвыборной компании и поэтому держит его в тайне, предполагает источник газеты.

Ранее Трамп указывал на возможность надавить на Киев для неких уступок Москве.