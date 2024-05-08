Актер Назаров вспомнил о детстве в военное время

Назаров признался, что еще ребенком, будучи уроженцем Сибири, он ощущал причастность к подвигу своих земляков, сыгравших ключевую роль в переломных сражениях под Москвой и Сталинградом. Он гордился своим народом, хоть его детский опыт и ограничивался обывательской жизнью в тылу.

Поворотным моментом в восприятии войны для Назарова стал 1943 год. В отличие от предыдущих кампаний, на этот раз в теплое время года фашистская армия не смогла перейти в решительное наступление.

Позже артист узнал, что это было следствием их катастрофического разгрома в Курской битве, после которой инициатива полностью перешла к советским войскам.