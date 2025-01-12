сегодня в 15:29

Актер Косырев отказался от лечения после запрета врачей пить алкоголь

Актер театра и кино Евгений Косырев попал в больницу в конце декабря 2024 года, но не стал полностью проходить лечение. Он написал отказ после того, как медики запретили ему употреблять алкогольные напитки, сообщает Mash .

Врачи предупредили о серьезных последствиях употребления алкоголя, когда Косырев поступил к ним с печеночной недостаточностью. Несмотря на успешную стабилизацию состояния, пациент принял решение покинуть медучреждение под собственную ответственность, подписав соответствующие документы.

Теперь артисту категорически запрещено употреблять спиртное, а также предписано регулярно проходить медицинское обследование. Будет ли актер театра имени Вахтангова соблюдать рекомендации врачей, неизвестно.

Массовый зритель знает Евгения Косырева по ролям в многосерийных проектах «Жмурки», «Склифосовский» и «Не родись красивой».