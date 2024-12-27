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Актер Евгений Косырев оказался в больнице в тяжелом состоянии

Самочувствие артиста Евгения Косырева внезапно ухудшилось. Он пребывает в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке, сообщает Mash .

Вечером 24 декабря Косырева увезли в реанимацию перед выходом на сцену театра. У него болел живот и была сильная слабость.

В декабре артиста увозили в больницу уже 2 раза, первая госпитализация случилась в начале месяца. В тот раз Косыреву сделали дренирование брюшной полости. Также доктора откачали 20 л жидкости.

В таком уходе актер может нуждаться из-за проблем с печенью, которые появились из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Недуг нашли еще 2 года назад.

Незадолго до последней поездки в больницу у Евгения выросла температура тела. Живот раздулся и начал болеть.

Артисту снова откачали жидкость. Его дыхание поддерживают за счет кислородной маски. Также проводится лекарственная поддержка кровообращения.

Косырев известен по ролям в таких картинах, как «Майор Гром: Чумной доктор», «Склифосовский», «Жмурки».

Ранее сообщалось, что актер Борис Щербаков, у которого серьезные проблемы с сердцем, отказывается от установки кардиостимулятора.