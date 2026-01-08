Актер Юрий Колокольников попал в номинацию престижной американской кинопремии

сегодня в 20:57

Российский актер театра, кино и телевидения Юрий Колокольников оказался среди номинантов престижной кинопремии Гильдии киноактеров США (Actor Awards) в составе актерского ансамбля сериала «Белый лотос», сообщается на сайте премии.

Проект претендует на награду в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале». Также за победу в данной номинации поборются сериалы «Питт», «Выходное пособие», «Дипломат» и Сухопутный человек».

Actor Awards — одна из самых престижных наград в индустрии, и ее лауреатов выбирают более 160 тысяч участников Американской актерской гильдии.

32-я церемония вручений престижной кинопремии состоится 1 марта текущего года в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что украинские стриминговые сервисы удалили сериал «Игра престолов» из-за русского актера Юрия Колокольникова. Под ограничения попали в том числе популярные западные проекты, где снимался артист.

