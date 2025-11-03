На Украине запретили сериал «Игра престолов» из-за русского актера

По данным канала «Общественное», под ограничения попали в том числе популярные западные проекты, где снимался артист.

Решение связано с внесением Колокольникова в перечень лиц, «создающих угрозу национальной безопасности Украины». Согласно данным СБУ, актер не осудил полномасштабное вторжение России и продолжает работать в российской киноиндустрии, параллельно снимаясь в западных проектах.

Министерство культуры Украины 21 августа официально внесло артиста в список деятелей культуры, чья деятельность подпадает под ограничения согласно закону «О кинематографии». Это часть системной политики Киева по ограничению распространения контента на русском языке и борьбе с культурным влиянием России. В последние месяцы ведомство совместно с СБУ активно формирует «черные списки» деятелей культуры, связанных с РФ.