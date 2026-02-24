сегодня в 14:50

Актер из «33 квадратных метров» Антонов умер в нищете и одиночестве

Актер Василий Антонов был популярен в конце девяностых-начале нулевых. Он на протяжении нескольких лет играл дедушку в сериале «33 квадратных метра» и иных проектах «О.С.П-студии», но умер в нищете и одиночестве, сообщает kp.ru .

В 1998 году Антонов ушел из проекта вместе со сценаристом и актером Александром Толоконниковым. Мужчина, как и иные ключевые его участники, были сценаристами сериала.

Антонов умер 13 февраля. Ему было 62 года. О смерти артиста рассказала жена его коллеги Сергея Белоголовцева Наталья.

Актер скончался из-за алкогольной интоксикации. Также у него были поражены внутренние органы.

Друзья ранее рекомендовали Василию начать писать книгу воспоминаний, чтобы переключиться с пагубной привычки. Она была издана.

