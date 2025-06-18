Актер Габриэль Адесокан ушел из жизни за месяц до 15-летия

В возрасте 14 лет скончался юный актер Габриэль Адесокан, известный по роли в фильме уфимского режиссера Айнура Аскарова «Семья года». Всего через месяц подростку должно было исполниться 15 лет, сообщает портал «Уфа онлайн» .

Режиссер лично сообщил о печальном событии, выразив соболезнования родным и близким актера.

«Съемочная группа и вся команда проекта выражают искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил Габриэля», — сказано в обращении.

В память об актере 25 июня в уфимском кинотеатре «Родина» состоится благотворительный показ фильма с его участием.

Габриэль Адесокан, проживавший в Москве и представлявший агентство «Ирбис», успел оставить заметный след в кино, несмотря на юный возраст. Фильм «Семья года», где он сыграл одну из ролей, получил оценку 6,7 на «Кинопоиске» при более чем 45 тысячах зрительских оценок.

Причины смерти юного актера не уточняются. В рамках благотворительного показа организаторы предлагают зрителям возможность оказать финансовую помощь семье Габриэля.

Эта трагедия стала второй значимой потерей для киносообщества за последние дни — 17 июня на 93-м году жизни скончался легендарный испанский актер Мануэль Лопес Сарса.