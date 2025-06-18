Звезда испанского кино скончалась в возрасте 93 лет после сердечного приступа

В ночь на 17 июня перестало биться сердце одного из самых плодовитых актеров испанского кинематографа Мануэля Лопеса Сарсы, сообщает издание El Confidencial .

Причиной смерти 93-летнего актера стал сердечный приступ.

Карьера Сарсо в кино началась в1951 году и продолжалась более семи десятилетий. За это время он успел поработать с такими мэтрами как Педро Альмодовар, снявшись в его культовом «Нескромном обаянии порока», а также с Хесусом Франко в «Ангеле смерти».

Особую любовь зрителей ему принесли роли в фантастических лентах 1960-80-х годов, включая «Встречу с гуманоидами» и серию фильмов о борце за справедливость Койоте.

В 1960 году актер проявил героизм в реальной жизни, получив тяжелые травмы при спасении женщины из пожара, что привело к клинической смерти, из которой он чудом вернулся.

«Этот опыт изменил мое восприятие жизни», — вспоминал позднее Сарсо в одном из интервью.

До последних дней Мануэль Сарсо оставался одной из самых уважаемых фигур испанского кинематографа, его фильмография насчитывает около 300 работ. Уход актера стал невосполнимой потерей для мировой культуры.