Актер Безруков назвал свои любимые места в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась премьера первой серии сериала «Плевако» (16+), главную роль в котором сыграл Сергей Безруков. Народный артист России поделился подробностями о своем новом проекте и рассказал о любимых местах в Северной столице, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В новом сериале актер сыграл роль адвоката Федора Плевако. Он поделился, что роль привлекла его своей сложностью. По словам артиста, речи героя в судебных залах столь впечатляющие и великолепные, что попытаться передать его харизму и быть абсолютно естественным и искренним довольно тяжело. Поэтому Безрукову стало интересно, насколько можно добиться убедительности в этом.

Актер признался, что еще в детстве влюбился в Санкт-Петербург, когда он приезжает в этот город, испытывает чувство ностальгии. Каждый раз артист невольно погружается в те теплые и милые моменты, когда мама и папа были молодыми, и они вместе прогуливались по Летнему саду, держась за руки.

«Я очень люблю смотреть на Петропавловскую крепость со стороны Дворцовой набережной. Каждый раз, когда прохожу по Дворцовой площади, думаю о том, что здесь когда-то ходил Пушкин», — сказал Безруков в ответ на вопрос о любимых местах в Северной столице.

Артист также отметил Александрийский столп, Исаакиевский собор и мемориальный музей-квартиру великого поэта Александра Пушкина на Мойке, 12 как знаковые места, которые стали для него родными.