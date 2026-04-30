Актер Бероев вызвал критику после признания в любви к балерине

Актер Егор Бероев столкнулся с критикой после выступления на премьере фильма «Кукла», где поблагодарил новую возлюбленную Анну Панкратову. Часть пользователей увидела в его словах неуважение к бывшей супруге Ксении Алферовой, сообщает «Царьград» .

На премьере фильма «Кукла», в котором Анна Панкратова исполнила главную роль, Бероев со сцены поблагодарил актрису за поддержку и работу.

«Я благодарю Анну Панкратову за ее талант, за ее профессионализм, за все то настоящее, что ты привнесла в свою работу!» — сказал Бероев.

После публикации видео в Сети пользователи начали активно обсуждать выступление. Некоторые посчитали, что подобные слова выглядят неуважительно по отношению к бывшей супруге актера Ксении Алферовой, с которой он развелся в начале 2026 года. Отдельные комментаторы также обратили внимание, что артист зачитывал речь с телефона.

«Очень неуважительно по отношению к бывшей жене. Ничего, карма работает быстро», — написали пользователи.

«А просто, без шпаргалки, никак?» — добавили другие.

Егор Бероев и Ксения Алферова прожили в браке около 20 лет. По словам артиста, фактически пара рассталась еще в 2022 году. Позже актер объявил об отношениях с балериной Анной Панкратовой.

