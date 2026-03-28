Akmal' отдал матери фанатки гонорар за концерт в Тольятти

Жительница одного из российских городов отправилась в Тольятти на концерт певца Акмаля Ходжаниязова, более известного как Akmal', рассчитывая провести приятный вечер и послушать любимые композиции. Однако мероприятие обернулось для нее настоящим эмоциональным потрясением — женщина не смогла сдержать слез от жеста артиста, который в трудной ситуации поддержал маму одной из фанаток и передал ей весь гонорар за выступление.

Перед выступлением поклонница обратилась к артисту через социальные сети с необычной просьбой: вручить ее маме цветы прямо со сцены и поддержать ее в трудной жизненной ситуации. О какой именно ситуации идет речь, не уточняется, но певец не остался равнодушным — он выполнил просьбу и от себя добавил презент. Akmal' подарил женщине букет белых цветов, а вместе с ним объявил, что передаст ей весь свой гонорар за концерт.

«Вам спасибо, что есть на этом свете. Я все-таки считаю, что мы даны друг другу для того, чтобы помогать. Это самое мелкое, что мы можем для вас сделать, и я бы искренне хотел бы… Вот сегодня мой гонорар, который я заработаю за этот концерт, я хочу подарить его вам. Я надеюсь, что поможет вам побороть эти невзгоды, и я более чем уверен, что когда вас окружают любимые, близкие люди, все обязательно будет хорошо. Позвольте, я вас обниму», — сказал Akmal'.

После этого музыкант спрыгнул со сцены и обнял женщину, которая сидела в первом ряду. Поклонники певца отреагировали на его жест громкими овациями и поддерживающими криками.

