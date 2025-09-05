Аглая Тарасова может получить условный срок за контрабанду наркотиков

Задержанной в аэропорту Домодедово с наркотиками актрисе Аглае Тарасовой может грозить условный срок, сообщил РИАМО юрист-адвокат Дмитрий Костин.

В Сети появилась новость о том, что известную актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. При ней обнаружили вейп с маслом на основе запрещенного препарата массой 0,38 грамма.

Стражи правопорядка задержали актрису. 5 сентября Домодедовский городской суд Московской области изберет меру пресечения Тарасовой. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

«Вероятнее всего она получит условный срок из-за того, что это контрабанда наркотических средств, но объем малый. По таким делам обычных граждан отравляют в СИЗО, далее суд и условный срок. Вероятность домашнего ареста высокая, все-таки известная личность, ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Будут учтены и другие обстоятельства, ее личность, заслуги, сотрудничество со следствием, рекомендации», — рассказал Костин.