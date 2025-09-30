Известный адвокат и ветеран афганской войны Александр Трещев, инициировавший судебный процесс против певицы Аллы Пугачевой, высказался о роли блогера Анастасии Ивлеевой в нашумевшем скандале с «голой вечеринкой». В беседе с NEWS.ru он предположил, что популярная блогерша стала невольным участником более сложной ситуации.

По мнению юриста, скандальная вечеринка и последующее интервью Пугачевой являются частями единого процесса. Трещев обратил внимание на противоречивое поведение Ивлеевой, которая сначала демонстрировала пренебрежение к общественному мнению, а спустя короткое время публично проявляла раскаяние. Адвокат подчеркнул, что, зная Ивлееву, сомневается в наличии у нее злонамеренных целей и считает, что ее могли просто использовать в этой ситуации.

По словам адвоката, вечеринка откровенного характера была организована в момент, когда стало очевидно отсутствие возможностей у украинской стороны противостоять России в зоне проведения СВО.

Источник отметил, что противник изменил тактику, сделав ставку на внутренний раскол российского общества после осознания устойчивости позиций президента Владимира Путина и неспособности Украины достичь военного преимущества на линии соприкосновения. По его словам, теперь враг рассчитывает на победу через дестабилизацию ситуации внутри страны, образно говоря — через улицы столицы.

