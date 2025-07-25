Адвокат Прилучного заявила, что на Муцениеце завели уголовное дело о клевете

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, что с 23 июля против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете, так как она распространяла информацию о том, что ее подзащитный якобы мешал встречам матери с сыном, который находился под давлением отца, сообщает Super.ru .

Юрист также подчеркнула, что ее коллега, который представляет актрису, распространял ложную информацию о том, что якобы прокуратура два раза отказывала в принятии заявления по делу о месте жительства общего сына Прилучного и Муцениеце, но в реальности не было ни одного отказа.

«Я полагаю, что это (возбуждение дела о клевете — ред.) послужит таким очень фундаментальным, значимым и жестким уроком», — сказала Даниелова.

В пятницу в суде прошло финальное заседание по делу об определении места жительства 12-летнего сына Муцениеце и Прилучного Тимофея. Суд оставил его с мамой. Но Прилучный сказал, что продолжит бороться за сына и планирует подавать апелляцию.

Ранее Муцениеце показала фото с гендер-пати, на котором она воссоединилась с 12-летниим сыном.