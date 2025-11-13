«А Чебурашка-то еврей!»: депутат Макаров высказался о национальности персонажа

Во время дебатов о поиске российских аналогов импортным игрушкам председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров поделился своим мнением о национальной принадлежности Чебурашки. Он подчеркнул, что этот знаменитый персонаж советских мультфильмов прибыл в ящике с апельсинами, которые в СССР импортировались из Израиля, сообщает «Абзац» .

«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили апельсины? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей! Он же оттуда приехал в коробке с апельсинами», — сказал Макаров.

Некоторые депутаты предположили, что ушастый герой мог прибыть из Марокко или Испании, но Макаров отклонил эти гипотезы, поскольку из Марокко ввозились только мандарины, а Испания не поставляла апельсины в период создания мультфильма.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» планирует зарегистрировать торговую марку «Чебубу» как аналог китайских «Лабубу», чтобы противодействовать нелегальным игрушкам, эксплуатирующим образ Чебурашки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.