75% российских музыкантов используют ИИ в работе

Директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая привела эти данные на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Музыканты применяют ИИ для создания треков, обложек и коротких видео, а также в маркетинге и аналитике.

«Это уже не эксперимент, это ежедневная часть жизни большинства музыкантов», — подчеркнула Ксения Болецкая.

В мире с применением ИИ создают 40% новой музыки. На «Яндекс.Музыке» 27% новых релизов отмечены как созданные с помощью нейросети. По словам Болецкой, лишь немногие треки находят массовый отклик.

«Яндекс.Музыка» запустила маркировку ИИ-треков. Сведения для нее должны предоставлять правообладатели и артисты. Если нейросеть создала вокал, трек пометят как частично созданный с ИИ. Обсуждение идей с нейросетью для маркировки не считается основанием.

Трек «Шадэ», частично созданный с ИИ, собрал 4,71 миллиона лайков. К экспериментам с технологией скорее открыты 69% российских слушателей. При этом крупные артисты опасаются говорить об использовании ИИ; Баста рассказывал, что применяет его для подбора слов.

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