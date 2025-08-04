73-летний Александр Розенбаум опроверг слухи о госпитализации с пневмонией
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73-летний певец и композитор Александр Розенбаум опроверг расходящиеся в соцсетях слухи о том, что он попал в больницу в Москве с пневмонией, сообщает Mash.
По сообщениям из соцсетей, артист почувствовал себя плохо в воскресенье. Его экстренно госпитализировали, и в настоящий момент Розенбаум проходит курс терапии в столичной клинике.
На самом деле, музыкант сказал, что чувствует себя хорошо и никакого ухудшения состояния здоровья у него нет.
Ранее в Москве был госпитализирован народный артист России Иван Краско. Он находится в тяжелом состоянии.