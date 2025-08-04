73-летний Александр Розенбаум опроверг слухи о госпитализации с пневмонией

73-летний певец и композитор Александр Розенбаум опроверг расходящиеся в соцсетях слухи о том, что он попал в больницу в Москве с пневмонией, сообщает Mash .

По сообщениям из соцсетей, артист почувствовал себя плохо в воскресенье. Его экстренно госпитализировали, и в настоящий момент Розенбаум проходит курс терапии в столичной клинике.

На самом деле, музыкант сказал, что чувствует себя хорошо и никакого ухудшения состояния здоровья у него нет.

Ранее в Москве был госпитализирован народный артист России Иван Краско. Он находится в тяжелом состоянии.