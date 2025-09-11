7 лет без Иосифа Кобзона: как живут родственники легендарного певца

Уход из жизни великого певца, политического и общественного деятеля Иосифа Кобзона стал огромной утратой для его семьи, друзей и поклонников. Однако жизнь продолжается, и близкие активно участвуют в общественной жизни, развивают бизнес и организуют мероприятия, посвященные памяти народного артиста, сообщает «СтарХит» .

Легендарный баритон 14 лет боролся с онкологией. Иосиф Давыдович до последнего продолжал выступать и заниматься благотворительностью. Его близкие были уверены, что артист сможет победить рак. У Кобзона остались вдова Нелли Михайловна, на которой он был женат 47 лет, дочь Наталья, сын Андрей и семеро внуков. Члены семьи поддерживают друг друга, а общая беда еще больше сплотила их.

После смерти супруга Нелли Кобзон взяла на себя руководство культурным фондом имени мужа. При этом она не забывала и о светской жизни, регулярно посещая вечеринки, что неоднократно вызывало недоумение у поклонников.

«Мне сейчас тяжело. У меня очень много задумок. Справиться бы! Вы же понимаете, что он звонил в любой кабинет, открывал любую дверь. Его присутствие и уважение к нему решало миллион проблем. Боюсь, у меня так не получится. Но я очень хочу, чтобы получилось», — рассказывала вдова народного артиста СССР.

Нелли Михайловна находит поддержку в своих детях. Они, хотя и не всегда рядом, но готовы прийти на помощь матери. Андрей Кобзон занимается риелторской деятельностью и открыл два ресторана. В свободное время он общается с детьми и посещает мероприятия, посвященные памяти отца. Дочь певца Наталья Раппопорт живет в Великобритании и России, у нее четверо детей.

Мишель Раппопорт поступила в юридический вуз, а в прошлом году вышла замуж за израильтянина Бена Джорджа. В июле 2024 года Мишель сообщила, что уже 2 месяца является матерью.

