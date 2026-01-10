68-летний актер из «Один дома» пытался снять проститутку в Калифорнии
Звезде кинокартин «Один дома» Стерну выписали штраф за заказ проститутки
Фото - © Mingle Media TV/Wikipedia.org
Сотрудники американской полиции выписали штраф звезде культового фильма «Один дома» Даниэлу Стерну за попытку заказать услуги проститутки. Он играл грабителя в двух кинокартинах, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.
Штраф Стерну выписали в округе Вентура на юге американской Калифорнии. Он, предположительно, склонял женщину к проституции 10 декабря 2025 года.
TMZ отправило запрос представителям артиста. Однако они пока на него не ответили.
Стерну 68 лет. Обрел популярность, благодаря роли бандита Марва в «Один дома 1» и «Один дома 2». Снимается в кино и сериалах с 1979 года, занимается озвучанием мультфильмов.
