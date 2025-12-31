56-летняя жена Газманова появилась в Большом театре в коротком кружевном платье

Народный артист РФ Олег Газманов с супругой Мариной 30 декабря побывали на балете «Щелкунчик» в Большом театре. По слова Марины, представление — новогодний подарок мужа, а выход в свет стал большим событием для семьи, сообщает «7дней.ру» .

До начала балета 56-летняя Марина сделала несколько кадров возле новогодней елки и в партере рядом с мужем. Супруга Газманова предстала перед камерой в коротком вечернем платье черного цвета с белым кружевным воротничком. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. При этом Олег Михайлович для семейного выхода в Большой театр выбрал свой лучший костюм и бабочку.

«Слушать музыку Чайковского вживую, видеть безупречную пластику танца, чувствовать, как сам Большой театр дышит в унисон со сценой, — это счастье, которое невозможно подделать и невозможно повторить где-то еще. Я счастливица», — поделилась впечатлениями Марина.

Олег Газманов связал себя узами брака с Мариной в 2003 году. У супругов родилась дочь Марианна, которой сейчас 22 года. Также у Газманова есть сын Филипп, которого певец усыновил. Кроме того, от прошлых отношений у Олега Михайловича есть взрослый сын Родион.

Ранее 45-летний певец Стас Пьеха рассказал, почему не может найти жену. Артист был один раз женат на модели Наталии Горчаковой, однако через два года после рождения сына пара распалась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.