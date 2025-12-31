Гормоны истощены: 45-летний Стас Пьеха рассказал, почему не может найти жену

За 45 лет певец Стас Пьеха был один раз женат на модели Наталии Горчаковой, через два года после рождения сына пара распалась. А последний публичный роман у него закончился в 2023 году, сообщает StarHit .

Как объяснил артист, они с женой были тревожными людьми, поэтому в итоге решили, что стоит остаться друзьями, чтобы в браке не было скандалов.

Затем он встречался со звездой сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Никой Здорик. Роман продлился год, сейчас певец одинок. Он отметил, что хотел бы найти новую любовь, но с возрастом это сделать все сложнее.

«Влюбленность с годами как-то меняется. Уже так просто влюбиться не получается, потому что есть опыт большого количества влюбленностей, дофаминовый гормональный момент истощается. Плюс ты прекрасно понимаешь, что сейчас пройдет влюбленность, а дальше начнется рутина», — сказал Пьеха.

Кроме того, отношения влияют и на общее состояние здоровья в целом. Одни чувства могут подарить позитив, а другие нагнать тоску. С негативом артист боится сталкиваться.

«Любовь — это то, что легально тебя делает счастливым. А если каждый раз поддаваться импульсам, это тоже может испортить жизнь, потому что это гормоны. Если каждый день в кого-то нового влюбляться, можно истощить гормональную систему, впасть в депрессию или невроз. Поэтому я сейчас крайне аккуратен», — пояснил певец.

