46-летняя Семенович удивила лицом без макияжа

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На утро после посещения премии RU.TV 46-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович решила поделиться правдивым селфи, сообщает Lenta.ru .

Накануне на музыкальной премии RU.TV исполнительница блистала с роскошным макияжем. Визажисты нанесли Семенович блестящие тени, розовую помаду на губы, а также нарисовали ей стрелки на глаза черной подводкой.

На утро после мероприятия Семенович решила показать своим поклонникам, как она выглядит без мейка. Звезда опубликовала в личном блоге Instagram* свежее селфи, засветив лицо крупным планом.

Певица также пожаловалась, что после вечернего выхода на ее голове образовалась «каска» из-за использования стайлинговых средств для волос.

Ранее пользователи Сети обсуждали внешность младшей дочери Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, которые редко выносят на публику свою личную жизнь.

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