Пользователи Сети обсуждают внешность младшей дочери Меладзе и Джанабаевой

Джанабаева показала подросшую дочь Меладзе в день ее трехлетия

Певица Альбина Джанабаева в последнее время редко показывает поклонникам дочь от Валерия Меладзе, но в день ее трехлетия опубликовала видео в личном блоге, пишет «Стархит» .

Вторая жена Валерия Меладзе показала поклонникам, как выглядит ее младшая дочь. Альбина Джанабаева опубликовала видео, на котором девочка бежит по коридору и ловит за нитки воздушные шары, висящие под потолком.

Подписчики певицы начали обсуждать внешность девочки и выяснять, на кого из родителей она больше похожа. Сама певица не стала комментировать схожесть ребенка с собой или с ее отцом, назвав ее просто «любимой птичкой».

Ранее сообщалось, что Альбина Джанабаева снизила ценник за свои выступления. По меркам шоу-бизнеса, певица установила довольно скромную стоимость.