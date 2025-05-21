43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
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Известная телеведущая Татьяна Арно поделилась с подписчиками радостной новостью о рождении первенца, сообщает Super.ru.
«Снежным апрельским днем появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца. Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная», — написала звезда телепрограммы «Розыгрыш» в своем личном блоге.
В 2011 году Татьяна Арно вышла замуж за солиста группы «Самое большое простое число» Кирилла Иванова. Однако брак продлился недолго, и в итоге они развелись.
В прошлом году появились слухи о романе Татьяны Арно с главврачом московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денисом Проценко. Информация не получала подтверждения, но, судя по отчеству новорожденного сына Арно, отцом ребенка может быть именно Проценко.
Ранее певица Мари Краймбрери и популярный блогер Дава объявили о пополнении в семье. При этом знаменитости держат в секрете пол и имя новорожденного.