У Давы и Мари Краймбрери родился ребенок

Певица Мари Краймбрери и популярный блогер Дава объявили о пополнении в семье. Счастливые родители сообщили эту новость своим подписчикам в социальных сетях, сопроводив пост фотографией новорожденного малыша, пишет Газета.ru .

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала Краймбрери.

Пока что знаменитости держат в секрете пол и имя новорожденного.

В феврале 2025 года общественность узнала о грядущем пополнении в семье Краймбрери и Давы. Радостной новостью поп-звезда поделилась на своих страницах в социальных сетях. Певица выложила ролик, в котором был отчетливо виден ее округлившийся живот. На кадрах, снятых на пляже, она предстала в белом бюстгальтере, рубашке и широких брюках.