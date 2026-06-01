40-летняя актриса Мирослава Карпович впервые вышла замуж

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович зарегистрировала брак со своим избранником. Она поделилась радостными новостями в Instagram*.

Актриса опубликовала несколько снимков с регистрации брака. На одном из них она позирует с мамой. Карпович подписала фото лаконично: «Мама. Семья. Жена. Люблю вас». На других снимках знаменитость позирует в платье и белых кедах.

При этом звезда не стала раскрывать личность супруга. Она лишь уточнила, что ее муж не артист. Пользователи поспешили поздравить пару.

«Ура! Поздравляю вас обоих», «Счастья, счастья и еще раз счастья», «Пусть ваша любовь с каждым днем становится только крепче», — написали пользователи.

Этот брак стал первым для 40-летней актрисы. Ранее в Сети появились слухи, что она вышла замуж за коллегу Евгения Банифатова, но актриса опровергла эту информацию.

* Соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.